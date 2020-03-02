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فن

نشرة هوليوود .. افريل لافين تلغي حفلاتها بسبب كورونا .. وحقيقة الخلافات بين كاتي بيري وتايلور سويفت

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:54 م
كاتى بيرى
كاتى بيرى
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شروق ابراهيم
نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من اخبار هوليوود الهامة عن نجوم ونجمات السينما والغناء وأحدث لقطات الباباراتزي نرصدها في السطور التالية: 

تصدر فيلم the invisible man شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس اوفيس بإيرادات وصلت لـ 29 مليون دولار أمريكي بعد مرور أيام قليلة على طرحه.

أعلنت النجمة العالمية افريل لافين في بيان صحفي أنها ألغت 12  حفلة ضمن جولتها الغنائية في دول شرق آسيا منها شنجهاي و الفلبين وطوكيو و هونج كونج و تايوان بسبب انتشار فيروس كورونا. 


نشر المغني الأمريكي نيك جوناس صورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تجمعه بزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا اثناء قضائهما العطلة في أحد شواطئ خليج كاربنتاريا بولاية نيويورك الأمريكية. 


تحدثت النجمة العالمية كاتي بيري، عن سبب ابتعادها عن صديقتها المغنية الشهيرة تايلور سويفت في حوار لإحدى الصحف الأسترالية. 


التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي ذي الأصول المصرية رامي مالك خلال تجوله مع حبيبته الممثلة البريطانية لوسي بوينتون في شوارع ولاية نيويورك الامريكية. 




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