AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها في الجيم

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:24 م
نيرمين الفقى
نيرمين الفقى
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة نيرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى الجيم.

ظهرت نيرمين الفقى فى الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون أسود و نسقت معه تي شيرت بكم طويل من نفس اللون و اتسمت إطلالتها بالبساطة و عدم المبالغة، بالإضافة إلى أنها كشفت عن قوامها الرشيق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقى على تسريحة شعر بسيطة، و لم تستخدم مستحضرات التجميل و لكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.


View this post on Instagram

Back to gym

A post shared by Nermineelfiky Official Page (@nermine_elfeky) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مابتكبرش ابدا.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة شبابية

بـ ايس كاب.. نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنثوية

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

بتفكريني برحلات المدرسة.. متابع يحرج نرمين الفقي بسبب صورة

بالسوارية.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بلوك ساحر ونمبر وان

بفستان قصير .. نرمين الفقي تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

ترشيحاتنا

أسباب «الفركشة» في مصر.. تعليقات ساخرة للشباب عن تحكم الرجال ونكد الستات .. فيديو

بعد وصول الفيروس المتوحش إلى تونس.. حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا

أم العيال خانت جوزها وحبسته.. الضحية أمام المحكمة: مراتى حطت عينيها على صديقى وعشقته فى الحرام

مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا

قطر تتودد إلى السعودية والإمارات

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة