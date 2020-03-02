بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها في الجيم

حرصت الفنانة نيرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى الجيم.
ظهرت نيرمين الفقى فى الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون أسود و نسقت معه تي شيرت بكم طويل من نفس اللون و اتسمت إطلالتها بالبساطة و عدم المبالغة، بالإضافة إلى أنها كشفت عن قوامها الرشيق.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقى على تسريحة شعر بسيطة، و لم تستخدم مستحضرات التجميل و لكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.