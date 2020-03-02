بعد تفشي كورونا.. سفير مصر بجنوب إفريقيا يطمئن الجماهير على بعثة الأهلي

أكد شريف عيسي، سفير مصر فى جنوب أفريقيا، أن صن داونز اختار نفس الملعب الذي أقيم عليه لقاء النسخة الماضية.





وقال عيسي فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "تن": "لا يوجد كورونا حتى الآن فى جنوب أفريقيا ولا أى حالات ظهرت بسبب ظروف المناخ وارتفاع درجة الحرارة".





وأضاف: "البعثة فى حالة جيدة للغاية، والأهلي سيتدرب على الملعب الرئيسي للمباراة بداية من الأربعاء المقبل حتي يوم اللقاء، ولا يوجد أمطار حتي الان





وأكد سفير مصر فى جنوب أفريقيا، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، على رأس بعثة القلعة الحمراء له تأثير على معنويات اللاعبين.