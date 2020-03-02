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رياضة

محمد الخولي رئيسًـا لبعثة المصري في المغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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نور عادل - محمد الغزاوي
قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس برئاسة بعثة النادي إلى المملكة المغربية استعدادًا لمباراة الفريق الهامة والمرتقبة بإياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي الشقيق والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من مارس الجاري على الملعب البلدي بمدينة بركان.

يذكر أن البعثة ستغادر القاهرة في تمام الساعة الثامنة والثُـلُث صباح غد الثلاثاء في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء التي ستمكث بها البعثة لثلاثة أيام قبل أن تتوجه يوم الجمعة المقبل إلى مدينة بركان استعدادا لمباراة الأحد.
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