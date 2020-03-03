أخبار الفن.. حبس حسام حبيب عاما بتهمة الشروع فى قتل.. قرار جديد من هاني شاكر بشأن مطربى المهرجانات.. وياسمين صبري تثير الجدل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، فى القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما ان أشهر السلاح النارى فى وجهه.





كشف الفنان هانى شاكر عن عقد جلسة مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة من أجل مناقشة قرار منع نقيب الموسيقيين مطربى المهرجانات من الغناء.









نشرت الفنانة نيرمين الفقى صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء تواجدها فى الجيم وتمارس بعد التمارين الرياضية العنيفة.









توفي المخرج السوري ريمون بطرس، اليوم في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة بعد صراع مع المرض عن عمر 70 عاما.









نشرت جنا عمرو دياب مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تقدم فيها أغنية باللغة الإنجليزية تحت عنوان "Playing around".









أثارت واقعة تحرش التى تعرضت لها الفنانة ليلى علوى اثناء مشاركتها فى الاحتفال بـ 100 عريس وعروسة بمحافظة سوهاج حالة من الجدل الواسع وأعاد للأذهان تعرض عدد من النجمات إلى التحرش.









أثارت الفنانة ياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع بسبب ظهور شخص معها وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



