رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

نشرت الفنانة نيرمين الفقى
صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء تواجدها فى الجيم وتمارس بعد التمارين الرياضية العنيفة.
وعلقت نيرمين الفقى
على الصور قائلة : "عودة الى الجيم" وانهالت عليها عديد من التعليقات الايجابية من قبل متابعيها، حيث وصفها البعض بأنها تمتلك رشاقة وتحافظ على نحافتها بشكل كبير، وتعليق آخر يقول: حركة صعبة أوى تحتاج إلى مرونة شديدة.
حرصت الفنانة نيرمين الفقى
على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بصورة جديدة لها.
وتألقت نيرمين الفقى
فى الصورة بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون متوسط الطول باللون الأسود واتسم بالخطوط التى جمعت بين اللون الأبيض والفوشيا، ونسقت معه سويت شيرت باللون الفوشيا أيضا.
وانتعلت نيرمين الفقى
حذاء مسطح باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيرمين الفقى
على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.