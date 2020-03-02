رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

وتألقتفى الصورة بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون متوسط الطول باللون الأسود واتسم بالخطوط التى جمعت بين اللون الأبيض والفوشيا، ونسقت معه سويت شيرت باللون الفوشيا أيضا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدتعلى خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.