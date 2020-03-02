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فن

قرار جديد من هاني شاكر بشأن مطربى المهرجانات.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:26 م
هانى شاكر
هانى شاكر
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان هانى شاكر عن عقد جلسة مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة من أجل مناقشة قرار منع نقيب الموسيقيين مطربى المهرجانات من الغناء. 

وقال هانى شاكر أثناء لقائه فى برنامج "theinsiderar " إن قرار المنع مازال ساريا ولا أفكر حتى الآن فى مسألة تقنين مطربى المهرجانات ولابد من جلسة مع وزيرة الثقافة والدكتور خالد عبد الجليل بصفته رئيس الرقابة على المصنفات الفنية والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية لحل الأزمة. 

وأضاف هانى شاكر قائلا: أفكر أيضا فى عقد مؤتمر صحفي من أجل قياس رد فعل الجمهور ووسائل الإعلام على قرار المنع. 

يذكر أن قرر هانى شاكر نقيب الموسيقيين منع مطربى المهرجانات من الغناء منذ شهر تقريبا وهو ما أثار حالة من البلبلة داخل الوسط الفنى بين مؤيد ومعارض. 
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