هتنزل المرة دي.. قرارات نقابة الموسيقيين هجمة مرتدة.. هاني شاكر يتراجع أمام العري ومحمد رمضان والمهرجانات

هاني شاكر يتراجع عن الاستقالة بعد أزمة موسيقى الميتال

هيفاء وهبي تتحدى نقيب الموسيقيين وتغني بملابس مثيرة





حالة كبيرة من الجدل، أثيرت من الفنان هاني شاكر، منذ توليه منصب نقيب المهن الموسيقية في عام 2015 الماضي، وذلك بسبب عدد من القرارات العنترية التي اتخذها، ولم يتمكن من تنفيذها، ما جعله يسلك الطريق المعاكس ويدعل عن هذه القرارات.





ويرصد "صدى البلد" في القرير التالي، أبرز القرارات التي اتخذتها نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، ولم تستطع تطبيقها على أرض الواقع.





منع مطربي المهرجانات

أصدر هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مؤخرًا، قرارًا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.

ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، على أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار.





ولم يتم تطبيق هذا القرار بشكل كامل على أرض الواقع، فعلى الرغم من منع حمو بيكا من إحياء حفل بمحافظة الشرقية، إلا أن النقابة لم تستطع منع حسن شاكوش، من الغناء فى حفل زفاف نهلة، ابنة الإعلامي مدحت شلبي، كما أحيا مطرب عمر كمال، حفل زفاف مؤخرًا، إذ تداول نشطاء على مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو من هذا الحفل، ظهر فيه يغني أغنية "بنت الجيران" وتراقص الحاضرات في الحفل معه على أنغام الأغنية.





وفي هذا السياق، رفض عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، القرار، ورآه تغول على النشاط السياحي، مطالبًا هاني شاكر، بالتنسيق مع الغرفة أو وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية.





منع محمد رمضان

وكان للفنان محمد رمضان أزمتين شهيرتين مع نقابة المهن الموسيقية، الأولى كانت بسبب ملابسه في الحفلات وظهوره نصف عارٍ، ولم تتمكن النقابة من منع حفله الثاني في مصر، كما اعترض النقيب هاني شاكر على قيام «رمضان» بالغناء، مطالبًا بخضوعه للاختبارات في نقابة المهن الموسيقية، وهو لم يتحقق أيضًا.





وعاد هاني شاكر، بعدها وأ كد أنه غير قادر على منع محمد رمضان، من إحياء الحفلات الغنائية، وذلك لأنه شخص نقابي، وهو لا يستطيع منعه، موضحًا أن مشكلة الملابس التي يرتديها «رمضان» في حفلاته الغنائية ليست مشكلة نقابة المهن الموسيقية، وألمح إلى أن الكلام الذي يغنيه أيضًا ليس من اختصاص النقابة بل هو من اختصاص المصنفات الفنية.





حفلات الميتال

وتعود الأزمة الأشهر في مشوار هاني شاكر إلى عام 2016، حينما قامت النقابة بمنع حفل لإحدى فرق الميتال الموسيقية، ما جعل النقيب يتعرض لحملة هجوم شرسة ضده، الأمر الذي جعله يعدل عن قراره ويصرح لموسيقى الميتال بالحفلات في مصر، وطالبهم بتقنين أوضاعهم من خلال النقابة فقط.





الاستقالة

جاء قرار استقالة هاني شاكر، على خلفية الهجوم عليه بسبب أزمة موسيقى الميتال السالف ذكرها، ما جعله يتقدم باستقالته من النقابة، ومع مطالبة مجلس النقابة له بالعودة، عدل «شاكر» عن قراره وعاد مرة أخرى لممارسة مهامه.





منع العري

في عام 2015، أكد هانى شاكر، أنه سيستمر فى محاربة الابتزال والعرى، واتخذ على أثر ذلك التصريح قرارًا بعدم ارتداء المطربات ملابس مثيرة في الحفلات الغنائية والأعمال، مشيرًا إلى أن المرأة لها مكانة خاصة جدا ويجب أن توضع فى مكانها الصحيح ولا ينظر إليها نظرة غير لائقة، وهذا هو هدفه من القرار الذي اتخذه.



