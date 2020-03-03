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أخبار العالم

خلال شهر.. الدفاع الأمريكية تتوقع تحول كورونا إلى وباء

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي، خلال شهر. 

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في جميع المؤسسات في بلاده، لمدة 24 ساعة وذلك لمواجهة  فيروس كورونا المستجد. 

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن بلاده في حالة حرب مع فيروس كورونا. 

وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 34. 

وذكرت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2943 حالة عقب وفاة 31 حالة جديدة.
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