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ديني

السبت.. وزير الأوقاف يكرم الفائزين الوافدين في مسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لحفظ القرآن

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الفائزين في مسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه من الطلبة الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر يوم السبت القادم.

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم - إن الفائزين في الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا هم كل من : تيتموري عيسى صالح (بوركينا فاسو) 1000 جنيه + شهادة تقدير + مجموعة كتب، مبارك عبد السلام نوح (نيجيريا) 1000 جنيه + شهادة تقدير + مجموعة كتب، محمد مصطفى نيانج (السنغال) 1000 جنيه + شهادة تقدير + مجموعة كتب، محمد ناصر الحق بن محمد (أندونيسيا) 1000 جنيه + شهادة تقدير + مجموعة كتب، عمر عبد الله حمزة (نيجيريا) 500 جنيه + شهادة تقدير + مجموعة كتب، فضل الدين خوج أحمدوف (قرغيزستان) 500 جنيه + شهادة تقدير + مجموعة كتب، حاتم خزيمة محمد (باكستان) 500 جنيه + شهادة تقدير + مجموعة كتب، وبحلاح جوزر إبراهيم (الهند) 500 جنيه + شهادة تقدير.

والفائزون في الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم هم كل من: ابراهيم عبد الوالي أولو (قرغيزستان) 750 جنيها + شهادة تقدير + مجموعة كتب، وأحمد بك برهان الدين (طاجيكستان) 750 جنيها + شهادة تقدير + مجموعة كتب.

وبالنسبة للفائزين في الفرع الثالث: حفظ ربع القرآن الكريم هم كل من: راجي رسزاندي دارمادي (أندونيسيا) 500 جنيه + شهادة تقدير + مجموعة من الكتب، وأدموند جارويا جويد (ألبانيا) 500 جنيه + شهادة تقدير + مجموعة من الكتب.
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