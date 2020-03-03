الصحة السعودية توضح حقيقة فيديو المصاب بكورونا المتداول على مواقع التواصل

نفت وزارة الصحة السعودية، أن يكون مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعية ووسائل الإعلام بشأن المصاب بكورونا‬⁩، موضحة أن المقطع تم تصويره من فرضية أجراها مستشفى النور التخصصي في ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة، ضمن استعداداته لموسم ⁧‫الحج‬⁩ العام الماضي.





في الوقت نفسه، أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن الحالة التي تم اكتشافها مصابة بمرض كورونا الجديد، هي معزولة تمامًا في المستشفى وذلك وفقا لما رواه موقع العربية نت.





كما شدد على أن السعودية تمتلك خبراء على مستوى عال للتعامل مع ⁧‫الفيروس المستجد، وأن هناك لجنة تعمل بشكل يومي، لرفع التوصيات وأخذ التدابير اللازمة للحد من الفيروس.





يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت، الاثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.





وقالت الوزارة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، فإنها قامت بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.





كما طمأنت الجميع بأن الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، ويجري التعامل معها، وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.