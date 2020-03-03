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للعناية بصحة الأم والجنين.. مبادرة رئاسية لإنشاء جيل من الأطفال خال من الأمراض.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:55 ص
مبادرة رئاسية لرعاية
مبادرة رئاسية لرعاية صحة الأم والجنين
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فرح علاء الخولي

أكد الدكتور فوزي حبيشة، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، أن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي استكمال لمسيرة المبادرات الرئاسية التي تدعم صحة المرأة المصرية.


وقال الدكتور فوزي حبيشة، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، إن هدف المبادرة هو إنشاء جيل من الأطفال خال من الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين أثناء فترة الحمل.


وأوضح أن هذه المبادرة تعمل على تقليل احتمالية انتقال هذه الأمراض إلى الجنين، وتقوم المبادرة على عمل إجراءات علاجية للأم بهدف مساعدتها على الشفاء وتجنب مضاعفات تلك الأمراض.


وأضاف الدكتور فوزي فتحي، أن هناك 4800 مركز صحي يقدم خدمات متابعة الحمل، حيث يتم إجراء فحص للمرأة الحامل، وتسجيل التاريخ المرضي للعائلة إن وجد، وصرف أدوية للعناية بصحة الحامل.


وأكد المدير التنفيذي، أن المبادرة تقدم فحص لأمراض يمكن أن تنتقل من الأم للجنين، ومنها فيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري.

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