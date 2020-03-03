الكويت تطمئن المصريين: لا نية لوقف الرحلات مع مصر أو إجلاء رعاياها

كشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الثلاثاء، عن أنباء سارة للمصريين المقيمين بالكويت بعد قرار وزارة الداخلية الكويتية بوقف إصدار جميع أنواع التأشيرات لهم "حتى إشعار آخر"، كخطوة ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" الذى انتشر على نطاق واسع.





وأعلنت الصحة الكويتية، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر إجمالي عدد المصابين عند 56 حالة أعلن عنهم مسبقًا.

وقالت بثينة المضف، وكيلة وزارة الصحة الكويتية، إن الفحوصات التي تم إجراؤها على 3089 مواطنا، منها 56 حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضحت وكيلة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، أن الإجراءات الكويتية للقادمين من مصر تقوم بها الوزارة لجميع الدول وليس مصر فقط، حسب درجة تحديد الخطورة، مشيرة إلى وجود العديد من الدول يطبق على مواطنبها هذا القرار من بينها سوريا والهند وبنجلاديش والفلبين.

وأضافت: "لا نية لوقف الرحلات مع مصر، ولا توجد نية لإجلاء الرعايا الكويتيين من مصر، ولكن الوزارة تراقب الوضع بشكل عام".

جدير بالذكر أن الدكتوره بثينة المضف، أعلنت في وقت سابق الحالات العشر المُصابة التي اكتُشفت أمس جرى التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، حيث تم تحويلهم إلى المستشفى المخصص لعلاج تلك الحالات.

وكانت وزارة القوى العاملة المصرية، علقت على ما نشرته وسائل إعلام كويتية حول إعلان وزارة الداخلية الكويتية، وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين "حتى إشعار آخر"، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" بأنه قرار يأتى في إطار الصالح العام للبلاد هناك حفاظًا على المواطنين والقادمين إليها، مشيرًا إلى أن الحاجزين لتأشيرات الدخول إلى الكويت، سيتم منعهم من الدخول لحين العدول عن القرار.