وفاة ياسين إسماعيل ياسين.. ذكرى ابن الكوميديان الأشهر

يوافق اليوم، الثلاثاء 3 مارس، ذكرى وفاة المخرج ياسين إسماعيل ياسين، نجل الكوميديان الأشهر إسماعيل ياسين.



ولد ياسين في 21 مارس عام 1949، وأول ظهور فنى له كان في فيلم "إسماعيل يس في البوليس الحربى" في 1958، وظهر أيضا في فيلم بعنوان "نصف مليون جنيه" وهو آخر أفلام والده إسماعيل يس.





وعلى عكس رغبة والده التحق بمعهد السينما، ثم اتجه للتأليف الدرامى في السبعينيات قبل أن يخرج أول أفلامه بعنوان "اللعبة"، وقد كتب السيناريو والحوار لحوالى عشرين فيلما أخرجها ومنها "المنتقمون"، و"عاد لينتقم"، و"الرجل الشرس".



قدم أيضا عددا من الأعمال التليفزيونية، منها مشاركته فى مسلسل عن قصة حياة والده، وقدم بطولته الفنان أشرف عبد الباقى، وتوفى عام 2008 عن عمر ناهز الـ 59 بمرض السرطان، متزوج وله بنتان وهما كل ما تبقى من عائلة الفنان إسماعيل ياسين.