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أخبار البلد

السيسي لوزير خارجية البحرين: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، هشام بن محمد سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير الخارجية البحريني، طالبًا نقل التحيات إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ومشيدًا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، مع تأكيد حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية. 

من جانبه سلّم الدكتور عبد اللطيف الزياني رسالة من جلالة الملك حمد بن عيسى إلى الرئيس، تضمنت اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ارتكازًا على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته الكبيرة على الساحة الدولية. 

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد  الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية. 
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