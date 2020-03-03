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أخبار العالم

إصابة رئيس خدمات الإغاثة الطبية في إيران بـ كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:30 م
إصابة رئيس خدمات
إصابة رئيس خدمات الإغاثة الطبية في إيران بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإصابة رئيس خدمات الإغاثة الطبية في إيران بفيروس كورونا المستجد.

كان علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، كشف عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصل الحالات المصابة إلى 2336 مؤكدة، و77 حالة وفاة، وهو الأمر الذي يجعل إيران ثاني بؤرة للمرض في العالم بعد الصين، وفق ما ذكرت وكالات أنباء مهر الإيرانية.

وأعلن رئيسي، أن عدد وفيات الاصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 77 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 2336 حالة وشفاء 291 شخصا من الإصابة بهذ الفيروس حتى الآن.

وأوضح أن أكثر المحافظات التي سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا هي قم وطهران وكيلان، لافتا إلى أن عدد المتعافين يوازي عدد المصابين الذين يرقدون في المستشفيات في قم وكيلان.

وصرح بأنه منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد راجع نحو 7 آلاف و280 شخصا في هذا الصدد، وتم اختبار 4 آلاف و312 من هذا العدد، حيث ثبت إصابة 1501 شخص منهم.

ونوه بأن عدد مختبرات البلاد المعنية باختبارات فيروس كورونا بلغ 22، وقال إن معهد باستور بطهران يمكنه إنجاز 1200 عملية اختبار حول هذا الفيروس يوميا.
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