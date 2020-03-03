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أخبار العالم

حالة تأهب قصوى للجيش البريطاني.. بوريس يعلن الحرب على فيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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محمد علي

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الجيش البريطاني صار  على أهبة الاستعداد للمساعدة في معالجة أزمة فيروس كورونا كجزء من خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون للقضاء على الخطر القاتل في بريطانيا.


وقالت الحكومة اليوم في خطة مؤلفة من 25 صفحة، إنه يمكن نشر الجنود لحراسة المواقع الحيوية حتى تكون الشرطة حرة في التعامل مع الاضطرابات العامة المحتملة.


وأوضحت الصحيفة أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة يمكن أن يكون في حالة مرضية أثناء ذروة الأزمة، وفق ما قد تم التنبؤ به اليوم.


أطلق رئيس الوزراء اليوم خطته القتالية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح مع ضمان استمرار بريطانيا في العمل كالمعتاد.


ويشمل ذلك تدابير شاملة سيتم النظر فيها، مثل إغلاق المدارس وحظر التجمعات الجماهيرية وتشجيع الناس على العمل من المنزل.


وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي،: "الجيش بالطبع مستعد دائما بالطبع، ولكن هذا في أسوأ سيناريو".


ويمكن إغلاق المدارس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، ويمكن إغلاق مناطق في البلاد كمناطق محظورة كما في الصين، وسيتم فرض قوانين الطوارئ لمعالجة تفشي المرض - بما في ذلك السماح لمسئولي الحدود برفض دخول أي شخص متهم بحمل الفيروس إلى بريطانيا.

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