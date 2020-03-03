فيروس كورونا يصل إلى جيش هذه الدولة.. 3 إصابات مرة واحدة

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ظهور ثلاث حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من بين أفراد الجنود والمدنيين العاملين في الجيش، ما رفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الجيش إلى 31 حتى اليوم الثلاثاء.





ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة، أن الحالات المؤكدة حديثًا من الإصابة بالفيروس تضمنت ضابطا بالجيش وموظفًا في القوات الجوية المتمركزة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى ضابط من مشاة البحرية في مدينة بوهانج الساحلية الجنوبية الشرقية.





وسبق أن صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه مازال هناك وقت لوقف تفشي كوفيد-19 عالميًا، قائلا إن "الاحتواء ممكن ويجب أن يظل الأولوية القصوى لكل الدول".





وفي مؤتمر صحفي، الاثنين، أوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن التفشي في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران واليابان هو الآن "أكبر قلق" للمنظمة.





ووصف فيروس كورونا المستجد بأنه فيروس "فريد" قادر على الانتقال في التجمعات، لكنه على العكس من الإنفلونزا، يمكن احتواؤه بالإجراءات الصحيحة.





وفي كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤرة للوباء خارج الصين، تم تسجيل نحو 500 حالة إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 4 آلاف.