أول رد من الموسيقيين على طرح حمو بيكا وحسن شاكوش مهرجانيين جديدين

علق طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين، على طرح مطربي المهرجانات أغاني على "يوتيوب".









وقال المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين، فى تصريحات لـ«صدى البلد»، إنه بالنسبة للنقابة فقد أخذت الإجراءات اللازمة لملاحقة مطربي المهرجانات ومنعهم من الغناء فى الحفلات والأفراح.









وعقب طرح أغاني المهرجانات على "يوتيوب"، قال المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن النقابة اتخذت إجراءات خاصة بهذا الشأن ومازالت تحت العمل.









وكان أصدر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مساء الأحد الماضي، قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.









ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار.









يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.