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رياضة

عبدالمنعم باه سكرتيرا عاما للاتحاد الإفريقي خلفا لمعاذ حجي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين المغربي عبدالمنعم باه، سكرتيرًا عامًا جديدًا للكاف، خلفًا لمواطنه المغربي معاذ حجي.

وجاء اختيار باه لهذا المنصب بصفة مؤقتة حتى الموعد القادم لاجتماع الكاف، بعد إعلان معاذ حجي استقالته أمس، ليتم تعيين باه سكرتيرًا عامًا جديدًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يرأسه الملغاشي أحمد أحمد.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  قد أعلن أمس تقديم معاذ حجي استقالته من منصبه كسكرتير عام للاتحاد الإفريقي، بدون إبداء أسباب لذلك القرار.

وشغل معاذ حجي منصب السكرتير العام للكاف، خلفًا للمصري عمرو مراد فهمي، والذي توفاه الله الأسبوع الماضي.

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