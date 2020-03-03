شاهد.. لحظة انفجار بركان في إندونيسيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لحظة ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا.





وقالت السلطات الإندونيسية، إن بركان جبل ميرابي ثار صباح يوم الثلاثاء مما أدى إلى انبعاث عمود من الرماد البركاني بارتفاع ستة كيلومترات؛ وتسبب في إغلاق المطار بمدينة سولو القريبة على جزيرة جاوة ذات الكثافة السكانية المرتفعة.





والبركان القريب من مدينتي يوجياكارتا وسولو هو أحد أنشط البراكين في إندونيسيا وأودت سلسلة ثورات له بحياة أكثر من 350 شخصا عام 2010.





وأصدرت نشرة تعليمات الطيران بالمرصد الإندونيسي للبراكين إنذارا أحمر وقالت إن سحابة الرماد تتحرك نحو الشمال.





وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في إندونيسيا إن المطار الدولي في سولو مغلق مؤقتا منذ الساعة 09:25 صباحا بالتوقيت المحلي (02:25 بتوقيت جرينتش). وتأثرت أربع رحلات بالإغلاق.



