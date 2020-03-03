AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إندونيسيا تغلق مطارا مؤقتا بعد ثوران بركان جبل ميرابي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أغلقت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل الأندونيسية مؤقتا مطار عدي سومارمو الدولي في سولو بجاوا، بعد ثوران بركان جبل ميرابي صباح اليوم الثلاثاء وانبعاث الرماد منه لارتفاع أكثر من ستة آلاف متر في الهواء.

ونقلت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية عن المدير العام للطيران المدني نوفي ريانتو قوله "إن المديرية العامة للطيران المدني ستراقب باستمرار التطورات المتعلقة بأنشطة جبل ميرابي لضمان سلامة الطيران، كما قدمت إرشادات للطيارين الذين يمرون عبر منطقة الثوران.

وأضاف ريانتو "سنواصل مراقبة التطورات، مطار سولو هو الوحيد الذي سوف يتأثر، ولذلك قمنا بتحويل الرحلات الجوية.
Advertisements

ترشيحاتنا

قنبلة موقوتة.. الكمامات تتسبب في الإصابة بـ فيروس كورونا

بعد 30 عاما.. أحمد الكأس يتحدث عن عرض الأهلي ورفضه لـ تشيلسي ويوفنتوس

شروع في قتل .. محامي حسام حبيب يكشف لصدى البلد كواليس قرار حبسه عاما

بشرى سارة لمصر والخليج.. نهاية كورونا الشهر القادم

أمير قطر يشتري الخضار والفاكهة.. أحد أفراد الأسرة الحاكمة يكشف أسباب زيارة تميم للأردن

جلسة الخطيب مع فايلر..تفاصيل تعاقد المدرب السويسري مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتوب الأسود .. نانسي عجرم تشعل أنستجرام من داخل الجيم

تخفيض جديد في أسعار byd اليوم بمصر .. صور

وفاة طفل مصاب بالسرطان في الذكرى السادسة لرحيل والدته.. تفاصيل مؤثرة