"فوكسكون" تتوقع استئناف إنتاجها الطبيعي بنهاية مارس الجاري

قالت شركة "فوكسكون" التايوانية، رائدة صناعة وتجميع مكونات أجهزة الهواتف الذكية لحساب عمالقة التكنولوجيا في العالم، إنها ستستأنف إنتاجها وفق المعدلات الطبيعية في الصين بنهاية شهر مارس الجاري، مع عودة نصف عدد عمالتها الموسمية للعمل.





وكان معدل إنتاج الشركة التايوانية، التي تتولى تصنيع وتجميع مكونات هواتف "آي فون" الذكية التي تنتجها شركة "أبل" الأمريكية وغيرها من المكونات لشركات أخرى، قد تأثر كثيرا مع بدء انتشار فيروس "كورونا" المستجد الذي الذي يجتاح العالم حاليا؛ لاسيما بعد خضوع الكثير من عمالتها الموسمية للحجر الصحي قبل العودة إلى العمل بعد عطلة العام القمري الجديد المطولة الشهر الماضي، بخلاف غلق مصانعها امتثالا لتعليمات الحكومة الصينية.





يشار إلى أن شركتي "جوجل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتين، أعلنتا إلغاء اثنين من كبرى المؤتمرات التقنية خوفا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.





وكان القلق من انتشار فيروس المستجد انتشر انتشارا واسعا داخل قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ حيث تم إلغاء أو تأجيل إقامة عدد من الفعاليات والمؤتمرات التقنية مثل المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة ومؤتمر مطوري فيسبوك ومؤتمر مطوري الألعاب الرقمية بسبب مخاوف من الفيروس.





وأصيب أكثر من 92 ألف شخص حول العالم بفيروس "كوفيد 19"، مع إعلان حالات إصابة مؤكدة به في أكثر من 70 بلدا حول العالم، إلى جانب مقتل أكثر من 3 آلاف شخص بسببه.



