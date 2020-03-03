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أخبار البلد

نقابة الإعلاميين : العقود لا تسري إلا بعد التصديق عليها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:42 م
طارق سعدة
طارق سعدة
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حمادة خطاب- عبد الوكيل ابو القاسم
أكدت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة  نقيب الاعلاميين، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام ١٨٠ لسنة٢٠١٨ ونشرها في الجريدة الرسمية في العدد  ٧ مكرر ج في ١٦فبراير ٢٠٢٠ ووفقا للمادة ٢٥ من تلك اللائحة، لا تسري عقود العمل إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها.

وأكد سعدة أنه بصدور اللائحة  وتضمنها لنموذج استرشادي لعقد العمل الواجب إبرامه مع الوسيله الاعلاميه لتصديق النقابة عليه وإيداعها نسخة منه لهو ضمانة لحقوق الاعلاميين  وتنفيذًا لنص القانون ولوائحه التنفيذية.

وأضاف نقيب الاعلاميين أن إنشاء نقابة الإعلاميين في عهد الرئيس السيسي هو مكسب كبير لجموع الاعلاميين،في ظل القفزه التشريعية الهائلة بصدور كل قوانين تنظيم الصحافة والاعلام ولوائحها التنفيذيه التي دشنت لعلاقة أصيلة بين الاعلامي والوسيلة التي يعمل بها.  كما تحدد  الحقوق والواجبات بين كل الاطراف وتلزم الجميع بالأداء المهني والحرية المسئولة.

وشدد سعدة على جموع الاعلاميين ضرورة تقديم نسخ من عقودهم للتصديق عليها وإيداعها في مقر النقابه وذلك لضمان تنفيذ بنودها للحفاظ على حقوق جميع الإعلاميين. 
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