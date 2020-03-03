بعد تصدر «عود البطل» الترند.. حسن شاكوش: هاني شاكر قدوة لنا ونحترم قراراته ..فيديو

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، إنه بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران" قررت التفكير في طرح أغنية جديدة تحمل عنوان «عود البطل».





وأضاف حسن شاكوش في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، " المهرجان يصف البنت بجمالها بدون أي كلمة مبتذلة".





وتابع حسن شاكوش، "هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قدوة لنا، وما نقدرش نزعل حد، ونحن نؤيد قرارات نقابة المهن الموسيقية ولا نقيم حفلات في مصر على الإطلاق ونحترم قرارهم".





وطرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، رسميًا أغنية "عود البطل"، على موقع "يوتيوب"، حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا، وهي مهرجان من توزيع إسلام ساسو، وحققت الأغنية ما يقرب من مليوني مشاهدة حتى الآن على يوتيوب.



