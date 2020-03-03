AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد تصدر «عود البطل» الترند.. حسن شاكوش: هاني شاكر قدوة لنا ونحترم قراراته ..فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:15 م
حسن شاكوش وهاني شاكر
حسن شاكوش وهاني شاكر
Advertisements
هاني حسين
قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران" قررت التفكير في طرح أغنية جديدة تحمل عنوان «عود البطل».

وأضاف حسن شاكوش في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "المهرجان يصف البنت بجمالها بدون أي كلمة مبتذلة".

وتابع حسن شاكوش، "هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قدوة لنا، وما نقدرش نزعل حد، ونحن نؤيد قرارات نقابة المهن الموسيقية ولا نقيم حفلات في مصر على الإطلاق ونحترم قرارهم".

وطرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، رسميًا أغنية "عود البطل"، على موقع "يوتيوب"، حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا، وهي مهرجان من توزيع إسلام ساسو، وحققت الأغنية ما يقرب من مليوني مشاهدة حتى الآن على يوتيوب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هتعدى بنت الجيران.. حسن شاكوش وعمر كمال يتحديان هاني شاكر ويطرحان عود البطل في هذا الموعد

عمر كمال يكشف عن اسم أغنيته الجديدة مع الراقصة جوهرة

بسبب "عود البطل".. حسن شاكوش مطلوب على جوجل

قبل طرحه بساعات .. حسن شاكوش: مهرجان عود البطل ليس به كلمات مبتذلة.. فيديو

حسن شاكوش يكشف مفاجأة عن بنت الجيران.. ويؤكد: أرفض كلمة مهرجان.. وعود البطل ليست مبتذلة

عود البطل.. حسن شاكوش وعمر كمال يطرحان أحدث أغانيهما اليوم

ترشيحاتنا

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع

عاجل.. مقتل وإصابة أكثر من 10 جنود أتراك في سوريا

وزير القوى العاملة: قطر وجهت بعدم دخول أى مصري إليها .. فيديو

لاعبو الزمالك بالكمامات في مطار القاهرة ..فيديو وصور

أسعار كيا في السعودية اليوم .. صور

بعد نجاح عود البطل .. بشرى من نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني

أسعار شيفروليه 2020 في السعودية اليوم .. صور