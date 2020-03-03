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رياضة

تشيلسي ضد ليفربول .. ويليان يمنح البلوز التقدم بالشوط الأول وكيبا يتألق

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:43 م
ويليان قبل تسجيله
ويليان قبل تسجيله هدف التقدم في شباك ليفربول
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أحمد هاني
أنهي فريق تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وظهرت الخطورة الأولى بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بعدما حول مينامينو كرة عرضية إلى ماني ليتسلمها داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية بين يدي كيبا.

ورد باركلي سريعًا في الدقيقة التاسعة بتصويبة صاروخية تصدى لها أدريان ببراعة.

و سدد ويليان صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 لكن حارس ليفربول أظهر براعة مرة أخرى في التصدي لها.

وجاءت الدقيقة 13 بالهدف الأول لتشيلسي عن طريق ويليان الذي حصل على الكرة بعد خطأ من فابينو، ليصوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم في جسد أدريان وتدخل شباك ليفربول.

ومع الدقيقة 20، أضاع ليفربول هدف محقق بعد براعة شديدة من الحارس كيبا في التصدي لأكثر من تسديدة متتالية عن طريق ساديو ماني، كورتيس جونز، ديفوك أوريجي وتاكومي مينامينو لاعبي ليفربول من داخل منطقة الجزاء وسط إرتباك واضح من مدافعي تشيلسي.

ومع الدقيقة 28، سدد نيكو ويليامز لاعب ليفربول كرة قوية من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء تشيلسي مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس كيبا دون خطورة حقيقية تذكر.

ويتواجد المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول خلال اللقاء، ليحل الياباني تاكومي مينامينو بدلًا منه في القوام الأساسي.

ويستهدف ليفربول، استعادة ثقته على الصعيد المحلي، ومواصلة سعيه للحفاظ على حظوظه، في التتويج بلقبي البريميرليج، وكأس الاتحاد.

وتلقى ليفربول هزيمته الأولى خلال الموسم الجاري، في الدوري الإنجليزي، بثلاثية دون رد، أمام مضيفه واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، يوم السبت الماضي.

ورغم الهزيمة، يواصل ليفربول سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي له جولة مؤجلة.
تشيلسي ضد ليفربول .. ويليان يمنح البلوز التقدم بالشوط الأول وكيبا يتألق
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