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توك شو

«جروبات الأمهات» على السوشيال ميديا تتسبب في خوف أولياء الأمور على أبنائهم.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:13 ص
وائل الابراشى
وائل الابراشى
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إبراهيم القادري
قدم الإعلامي وائل الإبراشي فقرة خاصة من برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية عن مجموعات المنتشرة على السوشيال ميديا التي تروج للشائعات وبث الخوف والقلق بين المواطنين وأولياء الأمور وأبرزها «جروبات الأمهات» و فيروس كورونا المستجد.

قال عبد المنعم محمد أبو نار صاحب ومدير مدرسة خاصة، إن جروبات الأمهات لها ميزة وعيب في الوقت نفسه، وذلك لأن هناك الكثير يتحدثون دون وجود دلائل ووقائع.

وأضاف محمد أبو نار خلال حواره في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولي المصرية، أن الظروف التي تحيط بنا هذه الأيام هي ما تجعل لدى الناس حالة من حالات الهلع والخوف، وهذا مما مشاهدة، ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم.

ومن جهتها، أوضحت نسمة الغزالي أدمن جروب أولياء أمور جميع مدارس الإسكندرية، أن هناك سببين لحالة الهلع والخوف، الأول هو "بوست إخلاء المدارس" الذى يتم استخدامه هذه الأيام عن فيروس كورونا، والسبب الثاني هو "الريكوردات" المنتشرة على "جروبات الواتس أب" من أولياء الأمور.

وحول هذا الصدد، تابعت نسرين يسرى مؤسسة صفحة أولياء أمور جميع مدارس الإسكندرية، أن الهدف من البوستات والريكوردات هو بث الرعب كما أن الأمهات يشعرن بالخوف عن طريق البوستات أكثر من المرض ذات نفسه.

فيما أوضحت "عائشة" أدمن جروب ماميز، أنه من الضروري أن يدرس أولادنا "طرق الوقاية" حتى ننشر ثقافة الوقاية، وكون لدينا ثقافة وقائية.
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