أستاذ علم الاجتماع: أحلام البنات تطير في الفضاء الافتراضي.. فيديو

قالت ايه محمد مؤسسة صفحة جوزني شكرا، إن الزائرين الذين يقومون بالدخول إلى الجروب يكون هدفهم الزواج، أن ما يحدث في الجروب هو أنه تقوم البنت بالدخول علي الخاص وتمليني مواصفات الزوج الذي تريده.
وأضافت آية محمد خلال حوارها في برنامج التاسعة المذاع على قناة الأولى، أن هناك نموذجا لدى تقوم البنت بكتابة المواصفات التي تريدها في شريك حياتها به وبعدها نقوم بنشر النموذج وبعدها يتقدم الشاب للزواج إذا توافقت معه المواصفات.
وأوضحت آية محمد: "أعمل هذا العمل لوجه الله وبنية توفيق اثنين في الحلال".
ومن جانبها تابعت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنها، أن المجتمع في الماضى كان يوجد به ما يسمى خطبة وهي من كانت تساعد على الجواز ولكن عن طريق الأسرة وليس البنت وذلك لأن المجتمع كان منغلقا وليس هناك مجال اختلاط للبنات وكنا نضطر إلى ذلك.
وأكملت هالة منصور ، أن المجتمع اليوم منفتح وأصبحت هناك علاقات عمل وعلاقات صداقة وعلاقات تعامل كما أنه من الضرورى أن يكون هناك تكافؤ كما أن أحلام البنات تطير في الفضاء الافتراضي اليوم.