AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ علم الاجتماع: أحلام البنات تطير في الفضاء الافتراضي.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:08 ص
هالة منصور
هالة منصور
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت ايه محمد مؤسسة صفحة جوزني شكرا، إن الزائرين الذين يقومون بالدخول إلى الجروب يكون هدفهم الزواج، أن ما يحدث في الجروب هو أنه تقوم البنت بالدخول علي الخاص وتمليني مواصفات الزوج الذي تريده.

وأضافت آية محمد خلال حوارها في برنامج التاسعة المذاع على قناة الأولى، أن هناك نموذجا لدى تقوم البنت بكتابة المواصفات التي تريدها في شريك حياتها به وبعدها نقوم بنشر النموذج وبعدها يتقدم الشاب للزواج إذا توافقت معه المواصفات.

وأوضحت آية محمد: "أعمل هذا العمل لوجه الله وبنية توفيق اثنين في الحلال".

ومن جانبها تابعت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنها، أن المجتمع في الماضى كان يوجد به ما يسمى خطبة وهي من كانت تساعد على الجواز ولكن عن طريق الأسرة وليس البنت وذلك لأن المجتمع كان منغلقا وليس هناك مجال اختلاط للبنات وكنا نضطر إلى ذلك.

وأكملت هالة منصور ، أن المجتمع اليوم منفتح وأصبحت هناك علاقات عمل وعلاقات صداقة وعلاقات تعامل كما أنه من الضرورى أن يكون هناك تكافؤ كما أن أحلام البنات تطير في الفضاء الافتراضي اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خراب البيوت يبدأ من هنا.. فخ جروب «حد شاف جوزي» و«كيف تشقطين رجلا» على فيسبوك

بحث علمي وتعلم.. السعودية تطلق برنامج أجيال صناعة الفضاء

جامعة بني سويف في يوم.. بروتوكول تعاون في مجال علوم الفضاء مع جامعة سابينزا الإيطالية

أستاذ علم اجتماع: المدرسة ليست مكانا لتلقي العلم فقط.. فيديو

ترشيحاتنا

مرتضى وممدوح عباس سبب عدم انضمامي للزمالك.. شبانة يكشف عن خطوته المقبلة.. فيديو

صفعة قاسية لـ إليزابيث وارن في الثلاثاء الكبير

طاسة زيت مغلي كادت تنهي حياة طفلة.. صور

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

بعد الرسالة شديدة اللهجة من شقيق ياسمين عبد العزيز لها بسبب أحمد العوضي.. معلومات لا تعرفها عن الأخير

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

AdvertisementS

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من يورجن كلوب على خسارة ليفربول من تشيلسي 0-2

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سمعتنا.. رسالة نارية من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين

على الملأ.. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ ياسمين عبد العزيز بعد أزمة شقيقها

شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

«فكرهم ونكد عليهم».. فيفا يعمق جراح ليفربول عقب هزيمته أمام تشيلسي

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ستروين تقدم Ami أصغر سيارة كهربائية .. صور

سكودا تطرح اوكتافيا RS iV الجديدة كليًا الصديقة للبيئة .. صور

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد