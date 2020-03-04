أستاذ علم الاجتماع: أحلام البنات تطير في الفضاء الافتراضي.. فيديو

بكتابة المواصفات التي تريدها في شريك حياتها به وبعدها نقوم بنشر النموذج وبعدها يتقدم الشاب للزواج إذا توافقت معه المواصفات.

، أن هناك

وأوضحت آية محمد: "أعمل هذا العمل لوجه الله وبنية توفيق اثنين في الحلال".

وأكملت

، أن المجتمع اليوم منفتح وأصبحت هناك علاقات عمل وعلاقات صداقة وعلاقات تعامل كما

من الضرورى أن يكون هناك

كما أن أحلام البنات تطير في الفضاء الافتراضي اليوم.

أنهتكافؤ