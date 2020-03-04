بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في كارولينا الشمالية

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية كارولينا الشمالية، وهو الفوز الثاني لبايدن حسبما أظهرت استطلاعات الرأي الأمريكية.





وأظهرت الاستطلاعات فوز السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية فيرمونت، بينما فاز بايدن بأصوات الناخبين في بولاية فيرجينيا في بداية الثلاثاء الكبير، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.





ويجري التصويت في الثلاثاء الكبير داخل 14 ولاية ، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا المليئة بالمندوبين.



