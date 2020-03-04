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أخبار العالم

اليابان: عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد يتجاوز الألف

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات اليابانية تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد الألف حالة، في ضوء مساعي حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لاحتواء تفشي كورونا وتقليل تأثيره المحتمل على الاقتصاد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة والسلطات المحلية اليابانية أنه من بين الإصابات التي بلغ عددها 1001 شخص، 706 حالات إصابة مؤكدة كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما" بالقرب من العاصمة طوكيو.

وأفادت بأن هناك 12 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد من بينهم 6 وفيات على صلة بالسفينة الموبوءة.

وأعلنت الحكومة اليابانية أن الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك سيكونان حاسمين في الحد من انتشار الفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي. 

وطلب آبي الأسبوع الماضي من جميع المدارس في اليابان إغلاق أبوابها وطلب من مشغلي الأماكن الرياضية والترفيهية التفكير في إلغاء أو تأجيل الفعاليات الكبرى. 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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