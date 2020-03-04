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اقتصاد

الجزار: الانتهاء من تنفيذ 2800 وحدة سكنية بحى الأندلس في العاشر من رمضان

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، لإنشاء 11380 وحدة (569 عمارة) بالحى متضمنة أعمال المرافق، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2800 وحدة سكنية بالحى سيتم تسليمها فى أقرب وقت، وجار تنفيذ 8580 وحدة أخرى بمتوسط نسبة إنجاز بلغ نحو 60%.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن التكلفة الاسثمارية للوحدات تشمل تنفيذ أعمال المرافق من شبكات "مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعى"، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لخدمة الفائزين بالوحدات بحى الأندلس، وذلك فى إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والتشطيبات والخدمات وفى المواعيد المقررة.

وقال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على خليج السويس، إنه جارٍ تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى بحى الأندلس بنسبة إنجاز حوالى 75%، ومدرسة للتعليم الثانوى بنسبة إنجاز 65%، وجارٍ تنفيذ 4 حضانات أطفال، و3 مولات تجارية، ومركزين طبيين، بتكلفة استثمارية حوالى 120 مليون جنيه، لتوفير الخدمات المختلفة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم تصميم وتنسيق الموقع العام لمشروع الإسكان الاجتماعى، ليكون تصميما جماليا يربط العمارات ببعضها ويكون متنفسًا لسكان المدينة مزينا بالأشجار والحدائق.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن جهاز المدينة يولى اهتمامًا كبيرًا لمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث تم تكليف مسئولى المشروع بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع بصفة مستمرة، كما يتم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية. 

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