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فن

لماذا هاجم جمهور ياسمين عبد العزيز شقيقها بشدة؟.. شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:12 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى
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مريم عزت
هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد نشره رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وهنأ النشطاء الفنانين أحمد العوضي، وياسمين عبد العزيز، بعد إعلان حبهما رسميا على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" . 

وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
 
"أخو ياسمين عبد العزيز عورني في قلبي، ودخلت في دوامة تفكير إزاي أخ يأذي أخته بالشكل البشع ده لمجرد إنه مش راضي عن انها تشوف حياتها وتتبسط بحياتها وتـ move on من كم الحاجات اللي حصلت معاها واأذتها".

"مثال لمجتمع ذكورى محلل لنفسه الحق فى كل حاجة وبيحرم على الست حتى حلال ربنا #ياسمين_عبدالعزيز".

"صباح الخير قبل خناقة ياسمين عبدالعزيز ما تبدأ ارحمونا من كمية أعراض وشرف ولحم و رجولة ونخوة وكل ماسورة الوصاية علي جسد النساء و ترسيخ مفاهيم الشرف اللي هتطفح في وشنا النهارده، وجربوا تسموا الأشياء بمسمياتها الصحيحة تشهير مثلا وانتهاك خصوصية عشان مفيش مرارة فقعتوها خلاص".

فيما نشر الفنان أحمد العوضي صورة له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد ساعات من أزمة "بوست شقيق ياسمين عبد العزيز" الذى عاتبها فيه على صورها مع الفنان أحمد العوضي.

وبعد دقائق من نشر العوضي للصورة؛ ردّت عليه الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على "إنستجرام" بنفس الصورة: "بحبك يا أحمد".
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