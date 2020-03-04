الصحة: تقديم خدمة علاجية مجانية لـ 215 ألف مواطن عبر 161 قافلة في فبراير

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ215 ألفا و190 مواطنًا من خلال 161 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي.





وبحسب بيان، الأربعاء، تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1379 عيادة تضمنت مختلف التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، وباطنة، وأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحة، ورمد، وأسنان، وقلب، وجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، حيث تم إجراء 29 الفا و989 تحليل دم وطفيليات وأشعة، لافتًا إلى تحويل 3 آلاف و458 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.





وأضاف "مجاهد" أنه تم تثقيف 42 ألفا و629 مواطنا من خلال ندوات تثقيفية صحية تم عقدها على هامش القوافل الطبية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، والأمراض الموسمية والأمراض المتوطنة، والالتهاب الكبدي، والنظافة العامة وطرق مكافحة العدوى، وكيفية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي، وخطورة الاستخدام العشوائي للأدوية، والصحة الإنجابية وختان الإناث، بجانب التوعية بمرض السكر ومضاعفاته، وطرق التغذية السليمة، والمراهقة والمجتمع، وأنيميا الأطفال في المجتمع الريفي، وفوائد الرضاعة الطبيعية، وأضرار الإدمان والتدخين، والزواج المبكر.





ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 13 ألفا و971 مواطنًا بمحافظة أسوان، و9 آلاف و 407 مواطنين بأسيوط، و 8 آلاف و199 مواطنًا بالإسكندرية، و4 آلاف و989 مواطنًا بالإسماعيلية، و1559 مواطنا بالأقصر، و 2254 مواطنًا بالبحر الأحمر، و13 ألفا و494 مواطنًا بالبحيرة، و9 آلاف و 575 مواطنًا بالجيزة، و9 آلاف و521 مواطنًا بالدقهلية، و325 مواطنا بالسويس، و7 آلاف و888 مواطنًا بالشرقية.





وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 2888 مواطنًا بالغربية، و8 آلاف و721 مواطنًا بالفيوم، و23 ألفا و464 مواطنًا بالقاهرة، و9 آلاف و42 مواطنًا بالقليوبية، و13 الف و369 مواطنًا بالمنوفية، و14 ألفا و753 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و944 مواطنًا بالوادي الجديد، و9 آلاف و42 مواطنًا ببني سويف، و1478 مواطنًا بجنوب سيناء، و13 ألفا و204 مواطنًا بدمياط، و13 ألفا و14 مواطنًا بقنا، و12 ألفا و54 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 9 آلاف و53 مواطنًا بمطروح.