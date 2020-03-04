بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضي.. الجمهور يدعم ياسمين عبد العزيز في أزمتها مع شقيقها

ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي خبر ارتباطهما عبر حساباتهما بموقع التواصل الاجتماعي حيث نشر كل منهما للاخر صورة مقترنة بكلمة :"بحبك"". اشتعلت صفحات السوشيال ميديا بعد إعلان الفنانة





وتدخل رواد سوشيال ميديا ليصبحوا طرفًا في الأزمة بين شقيق ياسمين عبد العزيز "وائل" وأحمد العوضي، حيث رحبوا بإعلان النجمين ارتباطهما ردا على شقيق الفنانة المعروفة الذي يرفض هذه العلاقة بسبب فارق العمر بينهما.





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وعلق عدد من رواد السوشيال ميديا على هذا الارتباط، قائلا:" ربنا يسعد قلبك الجميل ويفرحه ويتمملك فرحتك ع خير وينصرك ع اي حد يزعلك متزعليش الضربة اللي بتيجي من قريب بتقوينا اكتر مش بتكسرنا انتي اكتر فنانة جدعه ومحترمة"، " لايقين على بعض مبروك".





كما كتب آخرون: " كلنا فرحانين عشانك اوي ربنا يسعدك يارب ويعوضك خير"، " والله انتي عسل ربنا يسعدك ويهنيكي ويمكن يطلع عوضك هو العوضي".





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