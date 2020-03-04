انهيار 40 مبنى ومقتل 22 شخصا.. إعصار مدمر يجتاح ولاية أمريكية.. شاهد

عرضت فضائية الآن تقريرا عن تفاصيل إعصار مدمر يجتاح ولاية أمريكية يقتل ويصيب العشرات من السكان.





ضرب إعصار قوي مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة.





وتسبب الإعصار في انهيار 40 مبنى على الأقل في جميع أنحاء المدينة ، وفقا لإدارة مكافحة الحرائق في ناشفيل. بالإضافة إلى ذلك، تهشمت العديد من النوافذ وتمزقت خطوط الكهرباء.





وسارع المسؤولون في المدينة إلى فتح ملاجئ ، فيما قالت إدارة الطوارئ في تينيسي أنه تم تسجيل عدة وفيات في أربع مناطق من الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد"، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد أعاصير الليلة الماضية.





وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي سببته الأعاصير قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أمريكية منها تينيسي في ما يعرف، الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.