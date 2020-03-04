AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انهيار 40 مبنى ومقتل 22 شخصا.. إعصار مدمر يجتاح ولاية أمريكية.. شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:14 م
اعصار - أرشيفية
اعصار - أرشيفية
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرا عن تفاصيل إعصار مدمر يجتاح ولاية أمريكية يقتل ويصيب العشرات من السكان.

ضرب إعصار قوي مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة.

وتسبب الإعصار في  انهيار 40 مبنى على الأقل في جميع أنحاء المدينة ، وفقا لإدارة مكافحة الحرائق في ناشفيل. بالإضافة إلى ذلك، تهشمت العديد من النوافذ وتمزقت خطوط الكهرباء.

وسارع المسؤولون في المدينة إلى فتح ملاجئ ، فيما قالت إدارة الطوارئ في تينيسي أنه تم تسجيل عدة وفيات في أربع مناطق من الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد"، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد أعاصير الليلة الماضية.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي سببته الأعاصير قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أمريكية منها تينيسي في ما يعرف، الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعصار فانفون يتسبب في مقتل 41 شخصا في الفلبين

تسبب بموجة أمطار غزيرة وفيضانات.. إعصار داميان يجتاح أستراليا.. شاهد

انتخابات وإعصار وكورونا.. ماذا حدث في الثلاثاء الكبير بالولايات المتحدة؟

شاهد: حجم الدمار في ولاية تينيسي الأمريكية بسبب الزوابع العنيفة

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

مرتضى وممدوح عباس سبب عدم انضمامي للزمالك.. شبانة يكشف عن خطوته المقبلة.. فيديو

بسبب الفتنة وقرار فايلر.. حسام البدري يصدم كهربا

خلطة بياض الثلج الأصلية لنقاء البشرة

مجدى بدران: 10 مستشفيات في الصين تعالج كورونا بادوية الملاريا..ونسبة الشفاء كبيرة

حقيقة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحى فى السويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليت الزمان يعود يوما.. الوطني العُماني بوابة السلطنة إلى معرفة المجهول عنها.. صور

بسبب قطة.. الحكم على شاب عشريني بالسجن 3 أشهر ودفع غرامة مالية.. اعرف القصة

بسبب فيروس كورونا.. طالب آسيوي يتعرض لاعتداء عنصري.. صور