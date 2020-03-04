الصحة التونسية تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور.. تفاصيل

نشرت تقارير الصحف التونسية تصريحات من وزارة الصحة التونسية تنصح بإقامة المباراة بين الترجي التونسي والزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا بدون جمهور .





وأضاف تقرير صحفي نشرته إذاعة موزاييك التونسية أنه خلال ندوة علمية تفسيرية اقيمت اليوم الأربعاء في وزارة الصحة التونسية بحضور عدد كبير من الصحفيين تم النصح خلالها بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور .



