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رياضة

الصحة التونسية تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور.. تفاصيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:23 م
الزمالك والترجى التونسي
الزمالك والترجى التونسي
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عبدالله هشام
نشرت تقارير الصحف التونسية تصريحات من وزارة الصحة التونسية تنصح بإقامة المباراة بين الترجي التونسي والزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا بدون جمهور .

وأضاف تقرير صحفي نشرته إذاعة موزاييك التونسية أنه خلال ندوة علمية تفسيرية اقيمت اليوم الأربعاء في وزارة الصحة التونسية بحضور عدد كبير من الصحفيين تم النصح خلالها بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور .

وترى وزارة الصحة التونسية أن إقامة المباراة بدون جمهور أفضل حتي لا ينتشر فيروس كورونا بعد ظهور اول حالة في تونس .
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