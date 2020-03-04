إجراءات وقائية لمنع انتشار كورونا في أسيوط.. تعرف عليها

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وبناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان.





ولفت للواء عصام سعد إلى زيادة أعداد العاملين بفرق الحجر الصحي بمطار أسيوط الدولي، وإجراء الكشف على الوافدين من جميع الجنسيات على أن يتم اتخاذ باقي الإجراءات الطبية في حالة الاشتباه بالإصابة، مع ربط بياناتهم لمواصلة التعامل والمتابعة لحالتهم الصحية لمدة تصل إلى 14 يوما طبقًا لبروتوكول الصحة العالمية، مشيرًا إلى تقديمه جميع سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي إجراءات وقائية أو توعوية في هذا الشأن بمراكز وقرى المحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماعه للوقوف على الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس "الكورونا" بحضور نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور مها الخولي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجامعة أسيوط، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية الصحة والطب الوقائي والقيادات التنفيذية والمديريات الخدمية والجهات المعنية بالمحافظة.





بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم استمع إلى شرح وافٍ من وكيل وزارة الصحة، والدكتور وحيد مصطفى، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتور أحمد سيد، مدير المكتب الفني ومدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، عن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وخطة الصحة للتعامل مع جميع الفيروسات والأمراض المستجدة مثل فيروس "كورونا" في حالة اكتشاف حالات مصابة.





ووجه المحافظ بمواصلة رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية بجميع القطاعات خاصة بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بتكثيف الندوات التوعوية والإرشادية للوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية، خاصة فيروس "كورونا" ورفع الوعي عن الفيروس وأعراضه وكيفية التعامل في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس، مع ضرورة تفعيل دور رجال الدين بالكنيسة والمسجد.





وشدد على التنسيق والتعاون بين جميع المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في التصدي لأي شائعات يتم تداولها حول الإصابة بالمرض، ورفع الوعي والتثقيف للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي والمواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالمجتمع.





وأوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن المديرية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد والجاهزية ووضع خطة متكاملة لمواجهة والاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بالفيروس، حيث تم تخصيص أرقام للخط الساخن للوزارة وتشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات ومتابعة الحالات على مدار الـ 24 ساعة، والتنسيق مع باقي الجهات المعنية ووزارة الصحة بالقاهرة.





وقال إنه تم تنظيم 2299 ندوة توعوية و26 مسرحا وورشة تفاعلية بالقطاعات المختلفة، خاصة بالمدارس، لرفع الوعي والتثقيف عن الفيروس "كورونا" لدى فئات المجتمع، وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في التوعية بالقرى وتدريب فرق الرصد وأطقم الأطباء والتمريض ومتابعتهم والتواصل معهم سواء التابعين لوزارة الصحة أو العيادات الخاصة على التعامل الآمن مع الحالات وأساليب مكافحة العدوى والتوجيه بالإبلاغ فور الاشتباه بأي حالة تنطبق عليها أعراض المرض مع شرط التعامل أو الاختلاط بأشخاص مصابين بالفيروس أو قادمين من خارج البلاد، فضلًا عن توزيع أكثر من 5 آلاف بوستر وملصق يتضمن جميع المعلومات اللازمة عن الفيروس وطرق الوقاية بالمدارس ومراكز الشباب والكنائس والمساجد وغيرها على مستوى المحافظة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه سيتم نقل الحالات بعد التأكد من الإصابة بالفيروس إلى مستشفى مرسى مطروح المجهزة من قبل الوزارة عن طريق سيارات التعقيم الذاتي التي تم تخصيصها لذلك.





وأشار إلى أنه في حالة زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، فسيتم تخصيص مستشفيي الصدر والحميات بأسيوط لتكون جاهزة لنقل وعزل المصابين، لافتا إلى توفير مخزون استراتيجي كافِ من الكمامات والمستلزمات الطبية اللازمة وتجهيز الزي الوقائي للفرق الطبية وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم وأجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية المتوسطة والمركزة، مؤكدًا قدرة مديرية الصحة بأسيوط على التعامل ومواجهة أي طارئ قد يحدث في هذا الشأن.