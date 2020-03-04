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تعليم

جامعة المنصورة تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم باحتفالية «كلثوميات»

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:56 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
نظمت اللجنة الفنية باتحاد الطلاب بجامعة المنصورة بالتعاون مع  ادارة النشاط الفني بإدارة رعاية الطلاب اليوم الاربعاء بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة احتفالية "كلثوميات"  لإحياء ذكري وفاة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي " أم كلثوم  " بمناسبة مرور خمسة وأربعون عاما على رحيلها.

جاء ذلك بحضور الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعه المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ولاء عبد الفتاح منسق الأنشطة الطلابية الخارجية، الدكتور عمرو المرسى منسق الانشطة بكلية التربية النوعية، ابراهيم فهمى مدير الادارة العامة لرعاية الطلاب، الدكتورة داليا خليفة مدير ادارة النشاط الفنى، سلامة أشرف رئيس اتحاد الطلاب  وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأعضاء اتحاد الطلاب بالجامعة .

وبدات الاحتفالية بافتتاح الدكتور أشرف عبد الباسط والدكتور محمد عطية معرض فنى لأم كلثوم والذى يضم الأعمال الفنية ورسومات والفنون التشكيلية خاصة بحياة كوكب الشرق ام كلثوم والتي قام بتنفيذها طلاب النشاط الفني بالجامعة، كما تضمن المعرض أعمال تصوير ضوئي  لزيارة طلاب الجامعة لمتحف أم كلثوم بالقاهرة.

وعرضت اللجنة الفنية فعاليات مسابقة الفنون التشكيلية "كلثوميات" وقدم فريق  المسرح بكلية الهندسة مشاهد تمثيلية لبداية حياة أم كلثوم بمصاحبة كورال الجامعة المنصورة  بقيادة المايسترو عاطف عامر  وقدم الكورال عدد من أشهر أنيات أم كلثوم  "  يا مسهرني وحب إيه وأمل حياتي وحكم علينا الهوى وفات الميعاد.

وأكد الدكتور محمد عطية بأن شباب مصر بخير وأن وجودهم بداخل  القاعة الآن رسالة للعالم بأنهم يتذوقون الفن، وهى رسالة لتوجيه الأنظار إلى التراث الراقي للفنون وتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية لإعادة تشكيل وعى المجتمع من خلال إبراز النماذج المشرفة الفنية.
جامعة المنصورة تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم باحتفالية «كلثوميات»
جامعة المنصورة تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم باحتفالية «كلثوميات»
جامعة المنصورة تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم باحتفالية «كلثوميات»
جامعة المنصورة تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم باحتفالية «كلثوميات»
جامعة المنصورة تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم باحتفالية «كلثوميات»
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