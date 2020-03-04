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حوادث

تأجيل دعوى مطالبة محمد رمضان بدفع 25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:43 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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رامي المهدي
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه، لجلسة 11 مارس لحضور محمد رمضان بشخصه.


وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.


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