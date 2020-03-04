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أخبار العالم

بسبب كورونا.. الإمارات تتخذ قرارا عاجلا بشأن مباريات كرة القدم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقامة جميع مباريات اللعبة من دون جمهور، وذلك حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة وسط تفشي فيروس كورونا ووصوله إلى البلاد.

وقال الاتحاد في بيان له إنه يُتابع مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية المتعلـقـة بانتشـار فيروس كورونا المستـجد المعروف باسم "كوفيد 19".

وأضاف أنه انطلاقا من حرص اتحاد كرة القدم على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، تقرر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها..اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر، وذلك بعد التنسيـق مــع الجهات المعنية.

ودعا الاتحاد الإماراتي كافة المعنيين بالقطاع الكروي بالدولة والأندية والأكاديميات الخاصة الى الالتزام بالقرار حفاظا على سلامة الجميع.
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