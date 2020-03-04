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حوادث

عامل يقتل زوجة نجل عمومته بأسيوط لسرقتها

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:29 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام من ضبط عامل تعدى على زوجة نجل عمومته بسكين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة لسرقتها بأسيوط.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط أمن أسيوط بوجود جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لربة منزل "أرملة 44 سنة"، بكامل ملابسها مسجاة على ظهرها بأرضية غرفة النوم وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم ووجود أثار بعثرة بالشقة وبسؤال نجلها طالب 13 سنة مقيم بذات الشقة قرر أنه عقب عودته للمنزل فوجئ بوجود جثة والدته ولم يتهم أحدا.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "نجل عمومة زوج المجني عليها" عامل 40 سنة مقيم ساحل طهطا أمن سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف بتوجهه لمسكن المجني عليها وعقب قيامها باستضافته قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين"، أرشد عنه وتم ضبطه وأضاف بقيامه ببعثرة محتويات الشقة للبحث عن ثمة مبالغ أو أشياء ثمينة لسرقتها إلا أنة لم يجد شيئا وفر هاربًا.
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