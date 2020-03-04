الكاف يتوعد الترجي وجماهيره بعقوبات صارمة بسبب الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن لجنة الانضباط برئاسة رايموند هاك سوف تصدر خلال أيام قليلة عقوبات صارمة ضد جماهير فريق الترجي التونسي وبعض من لاعبيه إضافة إلى معين الشعباني المدير الفني وذلك بعد تقرير المغربي رضوان جيد حكم مباراة الذهاب أمام الزمالك الذى أقيم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا..

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن لجنة الانضباط برئاسة رايموند هاك سوف تصدر خلال أيام قليلة عقوبات صارمة ضد جماهير فريق الترجي التونسي وبعض من لاعبيه إضافة إلى معين الشعباني المدير الفني وذلك بعد تقرير المغربي رضوان جيد حكم مباراة الذهاب أمام الزمالك الذى أقيم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا..

وتغلب الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على نظيره الترجي الذى يقوده فنيا معين الشعباني بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي فى إطار ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتغلب الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على نظيره الترجي الذى يقوده فنيا معين الشعباني بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي فى إطار ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقال المصدر ذاته إن تقارير تونسية أكدت أن الحكم المغربي رضوان جيد تقدم بشكوى ضد جماهير الترجي التونسي وبعض لاعبيه والجهاز الفني للفريق تضمنت أحداثا مؤسفة صادرة على مدار لقاء الذهاب كما أدان بين طيات تقريره الذي رفعه إلى لجنة الانضباط فى الكاف ثلاثة لاعبين من الترجي التونسي من بينهم محمد بن رمضان الذى تم طرده خلال اللقاء وشمس الذوادي ولاعب آخر بسبب قيامهم بدفع الحكم وشد القميص اعتراضا على احتسابه الهدف الثاني إلى جانب إدانة مدرب الترجي معين الشعباني نظرا لمحاولته الاحتكاك بحكم اللقاء عقب إطلاقه صافرة النهاية.

وقال المصدر ذاته إن تقارير تونسية أكدت أن الحكم المغربي رضوان جيد تقدم بشكوى ضد جماهير الترجي التونسي وبعض لاعبيه والجهاز الفني للفريق تضمنت أحداثا مؤسفة صادرة على مدار لقاء الذهاب كما أدان بين طيات تقريره الذي رفعه إلى لجنة الانضباط فى الكاف ثلاثة لاعبين من الترجي التونسي من بينهم محمد بن رمضان الذى تم طرده خلال اللقاء وشمس الذوادي ولاعب آخر بسبب قيامهم بدفع الحكم وشد القميص اعتراضا على احتسابه الهدف الثاني إلى جانب إدانة مدرب الترجي معين الشعباني نظرا لمحاولته الاحتكاك بحكم اللقاء عقب إطلاقه صافرة النهاية.

ولفت المصدر إلى أن مراقب مباراة الزمالك والترجي دون فى التقرير الخاص به إدانة لجماهير الفريق التونسي وقيامها بإشعال الشماريخ عقب تسجيل رؤوف بن غيث هدف التقدم للترجي فى مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

ولفت المصدر إلى أن مراقب مباراة الزمالك والترجي دون فى التقرير الخاص به إدانة لجماهير الفريق التونسي وقيامها بإشعال الشماريخ عقب تسجيل رؤوف بن غيث هدف التقدم للترجي فى مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

وشدد على أن لجنة الانضباط فى الكاف سوف تعقد اجتماعا خلال أيام من أجل الإطلاع على تقرير الحكم المغربي عن مباراة الذهاب إضافة إلى شكواه ضد لاعبى الترجي وجماهيره وأعضاء الجهاز الفنى تمهيدا لإصدار عقوبات صارمة حيال الأحداث الصادرة فى مباراة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.



