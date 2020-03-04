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فن

ريهام سعيد تشن هجوما على شقيق ياسمين عبد العزيز: القيامة قربت

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وشقيقها
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أحمد إبراهيم
شنت الإعلامية ريهام سعيد، هجوما عنيفا، على "وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان أحمد العوضي؛ بعد أن سألها عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنان. 

وقالت ريهام سعيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " اكيد يوم القيامة قربت الأخ بيتكلم على عرضه وشرفه" . 

ونشر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يهاجم فيه أحمد العوضى بعد وصلة الردح التى نشبت بينهما منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بسبب شقيقته ياسمين، وعلاقتها بالعوضى. 

وقال وائل: "ردك متوقع جدا لأن هو ده أسلوبك ومش هيتغير، بس أنا هرد عليك، بالنسبة إن حد بيصرف علّيا، عمرها ما اديتني جنيه في جيبي، وأحب افكرك إني قاعد في بيت إيجار، وراكب عربية تويوتا كنت جايبها قسط من شقايا، وأظن انت شفتها أيّام مسلسل "لآخر نفس" لما كان معاك عربية لانسر.. ويا دوبك حوِّشت عشان اغير عربيتي قريب.. وحتى لو حد من أهلي ساعدني في وقت ضيقة؛ انت مالك!!، ولا معندكش كلام تقوله؟!!!".

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