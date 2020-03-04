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مفاجأة.. خبير اتصالات يكشف سرعة الإنترنت في مصر والعالم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:30 م
سرعة الانترنت
سرعة الانترنت
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أسامة علي

قال المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات والتحول الرقمى، إن مستوى سرعة الأنترنت الثابت  فى مصر شهد ارتفاعا ليصل إلى متوسط سرعة 27 ميجا مقارنة بـ متوسط سرعة 10 ميجا خلال يوليو الماضى.


وأضاف العطيفي خلال استضافته ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن سرعة الانترنت فى الموبيايل وصلت لـ 17.7 ميجا، مقارنة بـ 16 ميجا في يوليو الماضى.


وأوضح خبير الاتصالات والتحول الرقمي أن المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت الثابت يبلغ 60 ميجا، وبالنسبة للموبايل 30 ميجا، وبالتالى مصر وصلت بالأرقام السابقة إلى نصف المتوسط العالمى فى سرعة الانترنت.


كان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت، حيث أشار لتطور متوسط سرعات تحميل الانترنت فى مصر على مؤشر Oookla في الفترة من  يناير ٢٠١٩  -  يناير ٢٠٢٠، ووفقا لنتائج مصر فى يناير 2020 فإن ترتيب مصر صعد إلى الثالث أفريقيًا وذلك بدلا من المركز الأربعين أفريقيا فى يناير 2019

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