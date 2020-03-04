أزمتها تتفاقم.. اعتذار ياسمين عبد العزيز عن تكريمها بمهرجان الأقصر

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن إعتذار الفنانة ياسمين عبد العزيز عن حضور تكريمها خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.



وأكدت مصادر خاصة من داخل المهرجان أن ياسمين عبد العزيز لن تحضر تكريمها مساء الجمعة المقبله لأسباب صحية، لكن موقع "صدى البلد" علم أن أزمتها الأخيرة مع شقيقها وائل عبد العزيز يبدو أنها وراء عدم حضورها التكريم.





كانت ياسمين عبد العزيز قد عبرت عن سعادتها بهذا التكريم وشكرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عليه مؤكدة على أهمية المهرجان وتفرده في الاهتمام بالسينما الافريقية.





