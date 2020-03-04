AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أزمتها تتفاقم.. اعتذار ياسمين عبد العزيز عن تكريمها بمهرجان الأقصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:35 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن إعتذار الفنانة ياسمين عبد العزيز عن حضور تكريمها خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وأكدت مصادر خاصة من داخل المهرجان أن ياسمين عبد العزيز لن تحضر تكريمها مساء الجمعة المقبله لأسباب صحية، لكن موقع "صدى البلد" علم أن أزمتها الأخيرة مع شقيقها وائل عبد العزيز يبدو أنها وراء عدم حضورها التكريم.

كانت ياسمين عبد العزيز قد عبرت عن سعادتها بهذا التكريم وشكرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عليه مؤكدة على أهمية المهرجان وتفرده في الاهتمام بالسينما الافريقية.


وسبق وأعلن المهرجان عن أن الدورة التاسعة ستحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي - وحش الشاشة -  بمناسبة مئويته كما ان الدورة مهداة لروح الممثل الكبير ستيجيه كواياتي من مالي والممثلة والمغنية الراحلة عقيلة راتب من مصر.

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والبنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدعم شباب القارة.. أشرف صبحي يقابل صناع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الأقصر الإفريقي يطلق بوستر الدورة التاسعة ومئوية وحش الشاشة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

10 معلومات لا تعرفها عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان السينما الإفريقية.. مصطفى شعبان وزينة ودرة وإلهام شاهين في الأقصر

مهرجان السينما الأفريقية.. تعرف على أبرز العروض والفعاليات وموعد الانطلاق

ترشيحاتنا

دخول قتيل فيلا نانسى عجرم القبر بعد شهرين من وفاته.. تفاصيل

بسبب كورونا.. قرار جديد من السعودية بشأن العمرة وزيارة المسجد النبوي

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

الصحة الألمانية: فيروس كورونا أصبح وباء عالميا

كارثة طبية في أمريكا.. دار مسنين موبوءة بـ كورونا ووفاة 4

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟