تأجيل المعرض السياحي ITB India 2020 بسبب كورونا

أعلنت إدارة بورصة ITB India الغاء دورتها للعام الجارى و التى كان مقررا انطلاقها ١٥-١٧ أبريل ٢٠٢٠ فى مركز بومباي للمعارض لتكون فى الفترة ٧- ٩ أبريل ٢٠٢١ بسبب الانتشار السريع للفيروس التاجي الجديد (COVID-19) .





أشارت إدارة بورصة ITB india إلى أن التطورات الأخيرة لفيروس كورونا لا يزال يشكل تحديا حيث تم الإلغاء لضمان سلامة العارضين والمشترين .





أوضح المنظمون تأجيل ITB India 2020 ، وبطريقة مسؤولة بفترة كافية للسماح لجميع المشاركين باتخاذ الترتيبات اللازمة في الوقت المناسب.



أفادوا أن منظمو ITB India مستمرون في مراقبة الموقف عن كثب لتقديم المزيد من التحديثات بناءً على التقييمات الرسمية للمخاطر الكلية.







يذكر أن ألغت منذ عدة أيام إدارة بورصة برلين السياحية معرضها السنوى بسبب انتشار فيروس كورونا.