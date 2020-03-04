AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تأجيل المعرض السياحي ITB India 2020 بسبب كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:36 م
تاج محل الهند
تاج محل الهند
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أعلنت إدارة بورصة ITB India الغاء دورتها للعام الجارى و التى كان مقررا انطلاقها ١٥-١٧ أبريل ٢٠٢٠ فى مركز بومباي للمعارض لتكون فى الفترة ٧- ٩ أبريل ٢٠٢١ بسبب الانتشار السريع للفيروس التاجي الجديد (COVID-19) .

أشارت إدارة بورصة ITB india إلى أن التطورات الأخيرة لفيروس كورونا لا يزال يشكل تحديا حيث تم الإلغاء لضمان سلامة العارضين والمشترين .

أوضح المنظمون تأجيل ITB India 2020 ، وبطريقة مسؤولة بفترة كافية للسماح لجميع المشاركين باتخاذ الترتيبات اللازمة في الوقت المناسب.

أفادوا أن منظمو ITB India مستمرون في مراقبة الموقف عن كثب لتقديم المزيد من التحديثات بناءً على التقييمات الرسمية للمخاطر الكلية.

يذكر أن ألغت منذ عدة أيام إدارة بورصة برلين السياحية معرضها السنوى بسبب انتشار فيروس كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم.. الإمارات تعلن 4 إصابات والسودان حالة.. وأمريكا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها.. وقرار عاجل من الصين

حكمه فى مهب الريح.. هل يطيح كورونا بـ الرئيس الصيني

شاهد.. أول صور مجهرية لـ فيروس كورونا التاجي القاتل

الصين تعلن موعدا لإجراء تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا

إلغاء معرض برلين الدولي للسياحة بسبب تفشي كورونا

إلغاء بورصة برلين السياحية.. كورونا يغيب السياحيين عن أبرز المعارض الدولية

ترشيحاتنا

ما بيصرفش على ابنه.. ظهور مفاجئ لطليقة شقيق ياسمين عبد العزيز في أزمته مع الفنانة

الصحة الألمانية: فيروس كورونا أصبح وباء عالميا

بعد إعلان حبه لها.. تعرف على أحمد العوضي الذي خطف قلب ياسمين عبد العزيز

الوزراء: حظر دخول القطريين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. تفاصيل

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟

هل اكتشفت مصر مصل لعلاج كورونا.. متحدث الصحة يوضح الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟