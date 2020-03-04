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رياضة

خطر يواجه ليفربول قبل مباراة أتليتكو مدريد بسبب كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:37 م
ارشيفية
ارشيفية
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إسماعيل محمود
أعلن راديو ليفربول، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)  في المدينة الإنجليزية.

وذكر راديو ليفربول أن حالة الإصابة، تعود لشخص قادم من شمال إيطاليا، ويخضع هذا المصاب للعلاج في الوقت الحالي.

ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره نادي أتليتكو مدريد الإسباني، يوم الأربعاء القادم الموافق 11 مارس، على ستاد أنفيلد رود، في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المحتمل أن تقام المباراة بدون جمهور، بعد اكتشاف الحالة المصابة بالفيروس القاتل، وخاصة بعد مناشدة رابطة الأندية الإنجليزية للنوادي بشأن كورونا.

يذكر أن نادي ليفربول، قد خسر مباراة الذهاب أمام أتليتكو مدريد الإسباني، بهدف نظيف، والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة مدريد.
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