قرار عاجل من الحكومة التونسية بخصوص مباراة الزمالك والترجي





ويشمل القرار مباراتي الزمالك والترجي، والنجم والوداد، واللتين ستقام في تونس يومي الجمعة والسبت القادمين، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال وزير الصحة التونسي في تصريحات صحفية: سيتم السماح للجمهور التونسي بالدخول للملاعب، الجماهير الأجنبية المصرية والمغربية سيسمح لهم بالدخول فقط لمن تواجدوا في تونس قبل قرارات اليوم".





وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد قرر السماح بحضور الجماهير لمباراتي النجم والترجي، رغم ثبوت حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا.





وكان الزمالك قد فاز على نظيره نادي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، إقامة مباراة الزمالك والترجي ، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بحضور الجماهير المتواجدة في البلاد فقط.