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مرأة

بملابس عصرية .. مايا دياب تتألق بهذه الإطلالة ..شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:36 م
مايا دياب
مايا دياب
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت مايا دياب فى الصور بإطلالة عصرية انيقة، حيث ارتدت قميصا باللون اللبنى مع جيب باللون الجملى اتسمت بالشراشيب المنسدله، و نسقت معهما جاكيت رسميا تميز بصيحة الكاروهات.

وانتعلت مايا دياب بوت طويل و ذا كعب عال باللون الجملى، واكملت إطلالتها بقبعة متناسقة مع لون إطلالتها، وتزينت ببعض الاكسسوارات الجذابة.

واختارت مايا دياب ماكياج جذابا مرتكزا على الالوان الترابية، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها.

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