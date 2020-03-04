موقف "جدعنة" من حسن شاكوش مع ابنة منطقته | شاهد

قال الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، إن هناك سيدة قامت بزيارته فى المنزل وطلبت الحديث معه قائلة: "يا حسن أنا عاملة جمعية عشان أقدر أدفعلك أجرك فى فرح بنتي".





وأضاف حسن شاكوش خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أنه حضر فرح ابنة تلك السيدة وقام بإحياء فرحها وبدون أن يأخذ أي أجر على ذلك تقديرا منه، موضحا أنه يريد أن يسعد أي شخص ما دام ذلك فى استطاعته.





وتابع مطرب المهرجانات، أنه حتى الآن يقوم بعمل حفلات مجانية فى العيد الكبير والصغير فى منطقته التي يسكن بها معبرا عن ذلك، قائلا "أنا عاوز أفرح أهلي ومنطقتي".





وأوضح حسن شاكوش، أنه كان يحضر جميع الحفلات والأفراح التي كانت تحييها فرقة عادل البرنس حتي يستمتع بمشاهدتهم والاستماع إليهم.





وأشار إلى أن، جميع الأفراح التى يغني بها فى بولاق لا يأخذ عليها أجرا، قائلا "بروح أغني ببلاش"، موضحا أنه حتى الآن بعد هذا النجاح الكبير الذي حققه ما زال يغني بدون أجر فى بولاق لأصحابه وقرايبه.







